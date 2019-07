加州立法將選舉候選人中文名字翻譯標準化（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員羅達倫(Evan Low)提出的AB 57法案,將加州候選人中文名字的翻譯標準化,該法案已獲州議會通過,並由州長紐森簽署。

加州現行法律規定,在某些特定情況下,選票及內容除了有英文版本,也要提供其他語言翻譯,當中包括中文,但對於候選人的名字中文翻譯,全州則沒有統一標準。

AB 57提案人羅達倫表示,加州人以多元化為榮,統一中文姓名翻譯,可以減低亞裔社區投票時面臨的障礙,到目前為止,候選人的中文名字翻譯經常出現兩種情況,一種是候選人自選一個非音譯的中文名字,以招徠亞裔選票,當中可能涉及誤導選民。

另一種情況是候選人本身在出生時已有中文名字,並為華裔社區所認識,但在中文選票上,竟出現其音譯的名字,而不是大家所熟識的漢語姓名,結果讓許多母語並非英語的華裔選民無從辨識,於是形成另一種的誤導。

加州財務長馬世雲(Fiona Ma)去年競選時,自己的中文名字就由英文直接音譯成中文”菲奧娜.馬”,出現在加州選票及州府網站,讓她感到非常驚訝和失望。

AB 57法案將遏止這種亂翻譯的情況,將中文名字標準化,原本已有中文名字的候選人,可選擇使用既有的中文名,但非華裔候選人,則必須使用音譯的中文名,如果本身已有中文名,而且在新法律生效時已使用至少兩年,則可以繼續沿用該名字。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。