加州立法將選舉候選人中文名字翻譯標準化（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員羅達倫（Evan Low）提出的AB 57法案，將加州候選人中文名字的翻譯標準化，該法案已獲州議會通過，並由州長紐森簽署。

加州現行法律規定，在某些特定情況下，選票及內容除了有英文版本，也要提供其他語言翻譯，當中包括中文，但對於候選人的名字中文翻譯，全州則沒有統一標準。

AB 57提案人羅達倫表示，加州人以多元化為榮，統一中文姓名翻譯，可以減低亞裔社區投票時面臨的障礙，到目前為止，候選人的中文名字翻譯經常出現兩種情況，一種是候選人自選一個非音譯的中文名字，以招徠亞裔選票，當中可能涉及誤導選民。

另一種情況是候選人本身在出生時已有中文名字，並為華裔社區所認識，但在中文選票上，竟出現其音譯的名字，而不是大家所熟識的漢語姓名，結果讓許多母語並非英語的華裔選民無從辨識，於是形成另一種的誤導。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）去年競選時，自己的中文名字就由英文直接音譯成中文”菲奧娜．馬”，出現在加州選票及州府網站，讓她感到非常驚訝和失望。

AB 57法案將遏止這種亂翻譯的情況，將中文名字標準化，原本已有中文名字的候選人，可選擇使用既有的中文名，但非華裔候選人，則必須使用音譯的中文名，如果本身已有中文名，而且在新法律生效時已使用至少兩年，則可以繼續沿用該名字。

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