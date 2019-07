美媒指阿桑奇涉策劃連串行動影響2016年美國大選

【i-CABLE】

美國有線新聞網絡(CNN)聲稱取得文件,顯示維基解密創辦人阿桑奇藏身厄瓜多爾駐倫敦大使館期間策劃連串行動,披露民主黨內部文件,左右2016年美國大選,部分行動涉及與俄羅斯有關的人士。

美國有線新聞網絡取得一間西班牙私人保安公司為厄瓜多爾政府整理數以百計的監察報告,形容阿桑奇藏身期間,將厄瓜多爾駐倫敦大使館變成指揮中心,策劃連串行動,影響2016年美國大選。

當年6月,美國民主黨全國委員會公佈遭黑客入侵,矛頭指向俄羅斯,阿桑奇該月接見訪客最少75次,其中最少12次是與俄羅斯有聯繫的訪客,可以上網的阿桑奇又要求大使館安裝新設備,加強互聯網連接。

之後在7月14日,阿桑奇與德國黑客在大使館內見面超過4小時,那人在穆勒的通俄調查報告中被點名,可能有份將偷走的資料轉移至維基解密。

數天後,美國共和黨全國代表大會展開當日,一名大使館保安違反規定,離開崗位到大使館外,從一名蒙面男子手上收取包裹。

同日維基解密通知俄羅斯黑客已收到檔案,準備公開,維基解密隨後公開超過2萬份民主黨全國委員會內部文件。

監察報告指,隨著大選投票日愈來愈近,部份洩密行動是阿桑奇親自處理。當年10月初,維基解密公開5萬份民主黨總統候選人希拉莉,競選團隊主席的電郵後,美國政府據報警告厄瓜多爾官員,必須制止阿桑奇,否則要面臨後果。

10月中,阿桑奇與當時的厄瓜多爾大使激烈爭拗,一度被禁互聯網與電話通訊,隨後兩名維基解密職員到大使館搬走電腦儀器與約100部硬碟,阿桑奇過去一直否認為克里姆林宮做事,指維基解密披露的資料來源並非俄羅斯政府。

