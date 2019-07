示威民眾要求Amazon停止與移民海關執法局合作（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

有一群民衆在週一Amazon給Prime會員的優惠購物日,在舊金山Amazon的辦公室外示威抗議,他們的示威也跟移民執法行動有關。

主辦單位Jobs with Justice週一到Amazon在舊金山Market街的辦公室,抗議Amazon和移民與海關執法局(ICE)合作,抗議人士聲稱ICE利用Amazon的臉部辨別科技,來拘留和遣返無証移民。

Jobs with Justice主任孫祥風說:”我們清楚知道,Amazon不否認,ICE使用Amazon的臉部辨別科技,而Amazon也把這技術售賣給執法機構和ICE。”

抗議人士週一將收集到的27萬簽名遞交給Amazon,要求公司和ICE斷絕關係。

Amazon週一回應表示,使用Amazon公司科技的企業和政府機構,應該負責任和守法的方式使用公司的科技。

