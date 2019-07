特朗普政府連番打擊 無證人士感前路茫茫

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著特朗普政府不斷打擊無證人士,無證移民的恐懼日益升高,而在邊境等待申請庇護的人士,也對未來感到渺茫,甚至有人放棄庇護的希望,帶您去聽聽一些無證人士的心聲。

Francisca Lino是個無證人士,她住在芝加哥快20年了,生育了4名子女,都是美國公民,為了躲避當局的掃蕩,她過去兩年來離開家,自己躲在當地的教堂內。

她天天提心跳膽,深怕一旦被抓並被驅逐出境,將會與家人骨肉分離。

Lino過去十年來,每年會去移民局報到兩次,都不曾遭遇問題,但特朗普上任之後,她在2017年做例行報到時,原來移民官員還告訴她,可以一年後再來,不料4個月後突然通知她要被遞解出境,當時女兒都嚇出病來。

事件後Lino開始過著躲藏的生活,雖然捨不得,也只有離開家人。

同樣難過的,還有在美墨邊境的墨西哥境內等待庇護申請案的難民,小Marvin在一個墨西哥邊境小鎮專位難民開辦的學校上學,不過他的母親上週末決定帶他回危地馬拉。

協助難民的義工Lucero De Alva說:”其實她已經快等到了,不過她不想冒險。”

今年1月開始,特朗普政府推出新政策,讓在邊境申請庇護的難民都在墨西哥等待,輪候號碼叫到後,才能入境美國展開申請程序。

當地官員表示,目前在邊境城市,光是申請庇護的約見名單就有超過5,500人在等候,平均要等約4個月,才會被叫到號碼,入境美國後甚至要等更長,才會排到出庭的日期,這也導致自從今年2月開始,在美墨邊境設置的14個難民收容所擠滿了等待的人。

這位來自洪都拉斯的年輕人,已經在收容所住了4個月,他因為害怕周遭環境,根本不敢出收容所。

大批被困在邊境的難民們,對於漫長的等待感到前景渺茫,甚至有人乾脆放棄,回到自己的國家,也有更多人的人選擇冒險偷渡入境,設法避免被抓。

不過國土安全當局稱,6月偷渡的人數已經比5月明顯下降。

署理國土安全部部長Kevin McAleenan說:”我們的策略奏效,總統跟墨西哥之間的互動加強移民執法的協議,以及維護墨國邊境安全,和我們一起打擊跨國犯罪組織等,都很明顯對於人潮有影響。”

另外,聯邦眾議院監督委員會針對移民執法導致家庭分離的報告顯示,在特朗普政府去年4月推出的零容忍政策下,有至少18名兩歲以下幼童跟他們的家長分開,分離的期間在20天到6個月左右,而其中有一半的幼兒不到一歲。

報告也指出,有超過400名兒童被送到多個移民及海關保護局的設施,該委員會在7月12日也邀請先前到訪過美國政府邊境收容設施的聯邦眾議員,匯報他們的所見所聞。

有議員說親眼看到女性囚房內一個洗手台無法使用,有一名女性告訴她,管理人員要她們改喝馬桶裡的水,不過隨後邊境巡邏官員否認有這回事。

另外有議員說,一名拘留者告訴她,拘留中心的官員沒收她用來控制癲癇的藥物。

