特朗普發推文叫有色人種女國會議員離開美國被指種族歧視

特朗普總統週日在社交網站Twitter發推文,指4名屬於有色人種的女國會議員,應該返回她們來自的”敗壞和罪案猖獗的國家”,民主黨人對特朗普的推文作出嚴詞抨擊,指稱內容涉及種族歧視,而且造成嚴重分化。

特朗普所針對的4名女國會議員都屬於民主黨中的自由派,她們其實全部都是美國公民,當中3人是在美國本土出生。

雖然面對嚴詞批評,但特朗普拒絕道歉,反而在Twitter再發文,要求極端左派的女國會議員”應該要就她們所用的鄙劣用詞和所說過的惡意言論,向我們的國家、以色列人、總統辦公室道歉”。

他在推文中寫道:”很多人對她們本人,和她們糟透和令人作嘔的行為感到憤怒!”

當被問及特朗普的言論是否種族歧視時,副總統彭斯的幕僚長Marc Short對特朗普作出辯護,指特朗普的推文是回應明尼蘇達州聯邦眾議員Ilhan Omar的言論,後者是在索馬里出生。

不過,特朗普的推文並沒有指明他是針對Omar的言論,他用上”女國會議員”(Congresswomen)一詞,差不多可以肯定他是指Omar、紐約聯邦眾議員Alexandria Ocasio-Cortez、麻省聯邦眾議員Ayanna Pressley,以及密歇根州聯邦眾議員Rashida Tlaib,她們在國會中有”the squard”的稱號。

Short稱,他不認為總統的用意涉及種族歧視,他多次以特朗普選擇華裔趙小蘭充任聯邦運輸部長作例子,證明特朗普政府歡迎所有國籍的人來美國,趙小蘭並非在美國出生。

在Short為特朗普辯護之際,特朗普繼續發推文潑火,指稱這些女國會議員不受歡迎兼無毫無代表性,言論鄙劣兼帶有種族仇恨,如果民主黨人團結起來表達支持,就看看下場如何。

Omar數月前曾指有國會議員是為了錢才支持以色列,有關言論曾惹來兩黨議員的指責,之後,Tlaib曾用粗言形容特朗普,並預言特朗普將會被趕出白宮。

聯邦眾議院議長普洛西就特朗普的推文發表回應稱,特朗普想”令美國再次成為白人的世界”,Ocasio-Cortez則說,特朗普無法想像”一個包括我們的美國”,她說她來自的國家和效忠的國家就是美國。

Omar也發推文指責特朗普煽動白人主義情緒,因為”他對我們這類人可以晉身國會和對抗他充滿仇恨的政策感到憤怒”。

