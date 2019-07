特朗普指加徵關稅措施致數以千計公司撤出中國

【i-CABLE】

特朗普總統指,美國向中國貨加徵關稅,導致數以千計公司撤出中國,亦令中國經濟增速放緩,如果雙方的經貿談判無進展,美國可進一步施壓。美國財政部長姆欽表示,本週將與中方官員通電話,若取得進展,雙方會再次會面。

中國第二季經濟增長6.2%,為有紀錄以來最低,特朗普在社交網站指,美國向中國貨品加徵關稅、打擊中國經濟增長,同時令數以千計公司撤出中國,因此北京很想與美國達成貿易協議,甚至希望無破壞原先雙方即將達成的協議。

特朗普出席活動時表示,美國仍然希望與中國維持良好關係。

至於兩國官員何時重啟面對面貿易談判,美國財長姆欽表示,他與貿易代表萊特希澤本周將會與中方官員通電話,若果取得重大進展,雙方會再次會面。

《環球時報》社評則形容,美國近期傳達的信號是華府對貿易戰久拖不決很著急,加上選舉政治的需要,促使美方不斷誇大其詞、”大搞輿論戰”,又稱隨著中國勞動力成本上升,一直有公司離開中國,但因中國總體營商環境改善,也有愈來愈多外資流入中國。

