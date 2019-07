韓國瑜以壓倒性支持度勝出國民黨總統初選

【i-CABLE】

在台灣,高雄市長韓國瑜以壓倒性支持度勝出國民黨總統初選,等黨代表大會月底最後確認後,便正式代表國民黨出戰明年大選。韓國瑜批評總統蔡英文執政3年太令人失望,代表國民黨出選無絲毫喜悅,只是感到沉重壓力。

以大熱姿態贏出,國民黨總統初選的韓國瑜表示,這段時間不管是批判或抹黑,他都迎難而上,希望不愉快負面能量可以告一段落。

他批評在蔡英文領導下,台灣人過得太苦,他擔心台灣下一代,希望民進黨支持者”倒戈”。

韓國瑜表示,即使代表國民黨選總統,他都不會忘記高雄市長身分,會全力做好市務,他又感謝其餘四名對手,說在各人身上都有所領會。

這次在國民黨總部舉行的初選民調結果記者會,兩名主要對手郭台銘及朱立倫都無出席。

國民黨這次首次以全民調方式決定總統提名人選,韓國瑜的總平均支持率近四成五,大幅拋離排第二的鴻海集團創辦人郭台銘17個百分點,至於前新北市長朱立倫,總平均支持率不及韓國瑜一半。

綜合台灣多個民調顯示,若由韓國瑜、蔡英文及台北市長柯文哲角逐總統,逾半民調都是韓國瑜領先蔡英文,最多領先兩成多,而柯文哲支持度則沒贏過第一。

