【KTSF】

舊金山提案發行近6.3億元公債,來對市内一些如警察局和消防局等重要的公共基礎設施進行防震工程,選民將就在提案在明年3月的選舉中表決。

這項公債提案是由市長布里德,連同市參事李麗嫦和Catherine Stefani提出,並在上星期由市參議會一致表決通過。

公債取得的近6.3億中,2.8億將用在消防部門的設施,如消防局和訓練設施的防震工程,1.5億用在緊急救火系統,1.2億用在警察局等設施的防震工程,7,000萬用在救災設施,900萬用在911緊急中心。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。