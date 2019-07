【KTSF】

南灣聖荷西市東面週一早上發生草叢大火,有兩幢建築物被焚毀,火場面積達47英畝,消防員很快撲熄大火,阻截其進一步蔓延。

當局是於早上11時03分接獲舉報,地點在Evergreen地區Aborn路3821號,消防員於中午12時半左右將火勢撲熄。

事故沒有造成任何人受傷,當局一度呼嘯居民自行疏散。

