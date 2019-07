【KTSF 蔡璐陽報導】

上週五上午9點30分,南灣聖荷西市警方接報,指有人闖進Evergreen社區一幢民宅搶劫,警方趕到現場之後,發現一名死者,警方將此案件立為殺人案。

案件發生在聖荷西市Montecito街3200號路段一幢住屋,臨近Chaboya中學。

警方趕到現場之後,發現一名已經死亡的84歲男性長者,並將案件立為殺人案展開調查。

根據警方提供的信息,當時有人從房子的後面強行進入屋內,但至於死者身份,還有行兇者可能是誰,警方都沒有透露。

本案是聖荷西市今年第20宗兇殺案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。