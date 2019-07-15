紐約曼哈頓週六晚大停電近5小時 7萬戶受影響

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紐約曼哈頓市週六晚大停電近5小時，逾7萬用戶受影響，當局搶修因機件故障而起火的變電站，全區在半夜前恢復供電。

大停電後，多個地鐵站月台燈熄滅，只得指示屏仍然亮著，乘客要摸黑離開。

有地鐵停了在隊道近一小時，乘客要下車、徒步走回車站，曼哈頓區部份地鐵服務要暫停。

大停電在大部分百老匯音樂劇表演開場前一小時發生，演員均已經在後台準備就緒，獲東尼獎提名的《來自遠方》等多齣音樂劇的演員，就帶同樂器即興表演，吸引大批人圍觀。

在市中心時代廣場，很多廣告板燈光熄滅，只是得少數大廈仍有燈光，交通燈亦停電，馬路塞滿汽車，原本燈火通明的曼哈頓市，週六晚廣泛地區陷入漆黑，高樓林立的地區，接到多宗被困升降機報告。

週六傍晚7時，紐約市一個變電站機件故障起火，中央公園與哈德遜河之間的上西城最先停電，原本估計很快會搶修好，但停電範圍陸續擴大，曼哈頓區市中心多處都無電。

半夜前，全市陸續恢復供電，原本在艾奧瓦州拉票、參加民主黨總統初選的紐約市長白思豪已趕返當地，要求各部門撤查大停電原因，他指出，相信事件是電力系統故障，不涉及外來的網絡攻擊或恐怖主義。

42年前，紐約市亦試過全市大停電，當年全市要在炎熱天氣下過了一晚才恢復供電。

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