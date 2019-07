紐約曼哈頓週六晚大停電近5小時 7萬戶受影響

【i-CABLE】

紐約曼哈頓市週六晚大停電近5小時,逾7萬用戶受影響,當局搶修因機件故障而起火的變電站,全區在半夜前恢復供電。

大停電後,多個地鐵站月台燈熄滅,只得指示屏仍然亮著,乘客要摸黑離開。

有地鐵停了在隊道近一小時,乘客要下車、徒步走回車站,曼哈頓區部份地鐵服務要暫停。

大停電在大部分百老匯音樂劇表演開場前一小時發生,演員均已經在後台準備就緒,獲東尼獎提名的《來自遠方》等多齣音樂劇的演員,就帶同樂器即興表演,吸引大批人圍觀。

在市中心時代廣場,很多廣告板燈光熄滅,只是得少數大廈仍有燈光,交通燈亦停電,馬路塞滿汽車,原本燈火通明的曼哈頓市,週六晚廣泛地區陷入漆黑,高樓林立的地區,接到多宗被困升降機報告。

週六傍晚7時,紐約市一個變電站機件故障起火,中央公園與哈德遜河之間的上西城最先停電,原本估計很快會搶修好,但停電範圍陸續擴大,曼哈頓區市中心多處都無電。

半夜前,全市陸續恢復供電,原本在艾奧瓦州拉票、參加民主黨總統初選的紐約市長白思豪已趕返當地,要求各部門撤查大停電原因,他指出,相信事件是電力系統故障,不涉及外來的網絡攻擊或恐怖主義。

42年前,紐約市亦試過全市大停電,當年全市要在炎熱天氣下過了一晚才恢復供電。

