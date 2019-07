特朗普政府全面收緊庇護申請 以減少中美洲移民湧往邊界

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府週一宣布一項新政策,全面收緊庇護申請,此舉可能大幅減少合資格尋求庇護而進入美國的中美洲移民數目。

根據新規例,大部分從美國南部邊界入境的移民,需要先在他們途經的國家申請庇護,不論是在墨西哥,抑或是中美洲或其他地方。

而在大多數的情況下,只有申請被拒的人,才可以在美國申請庇護。

特朗普政府表示,新規例是要打擊一些並非要逃避在本國遭迫害,而是為經濟理由來美的庇護申請人,不過一些人口走私的受害人就可以獲得豁免。

聯邦政府官員指,大量來自中美州國家的家庭,湧到美國尋求庇護,令美國邊防基建不勝負荷,而且當中只有很少部分的申請獲批,所以新規例也可以減輕大量無理庇護要求所帶來的壓力。

新規例原定從週二開始生效,不過美國公民自由聯盟已經誓言會提出訴訟。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。