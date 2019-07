【i-CABLE】

印度西部一個主題樂園有機動遊戲發生意外,最少兩死20多人傷。

網上流傳片段看到,類似圓形鐘擺的機動遊戲運作期間,支架突然斷開,座位組件下墜。

事發在當地週日傍晚,機動遊戲當時載著31人,兩人當場死亡,20多人受傷送院救治,當局下令徹查事故原因。

