沙田週日爆激烈警民衝突 逾40人被捕（視頻）

沙田市中心週日晚爆發激烈警民衝突,造成28人受傷,7人仍留醫,其中兩人嚴重,衝突中超過40人被捕。

警方週日晚驅散遊行後集結的示威者期間,雙方爆發衝突,追打場面更由街頭伸延至新城市廣場入面,至少28人在衝突中受傷,包括十名警員,有警員被咬斷一截手指,據了解,今早已完成接駁手術。

特首林鄭月娥探望受傷警員,她強烈譴責示威者暴力襲擊警員,形容他們是暴徒。

晚上近9時,一隊防暴警察由側門入去新城市廣場,有職員在場,隨即另一名職員到場,指示警察向一個方向行,在場人士指罵。

警察去到窄巷,雙方對峙,警察再從另一邊出來,再起哄,警察離開。有學生當時指車站封了不能離開。

商場另一角落,見到有數名警員,示威者人數眾多,爆發衝突,掉遮、包圍、跌倒,示威者用傘打,警員用警棍還擊,有人上衣被扯爛,走入人群。

從高位望,中庭多個位置,警民衝突一個接一個,有警員被示威者扯落地上,用腳踢他,其他示威者阻止,警員之後站起來,有警員捉撐傘的示威者,警員頭盔跌了,要先後退。

另一邊,有警員驅散示威者,反被包圍,有攝影師上前叫大家停手,部分警員退去近港鐵站有遮蓋的地方,警方之後去樓上驅散示威者。

警員扣留一名示威者,再次被其他人反包圍,要施放胡椒噴霧,加警棍驅趕示威者,有示威者被制服在地上,有警員拘捕他時,手指一截被咬斷。

港大學苑證實,被捕是港大畢業生,稱他被捕時被警方挖眼,有示威者額頭受傷,地面留有血跡,有人受傷需要急救。

在沙田大會堂外警察要不斷增援,有人持長槍,警棍去追捕,混戰轉到去車站大堂,有人要求放行,讓人坐港鐵離開,警方再次築起防線,跟在場議員理論。

同時間,港鐵宣布列車不停沙田站,很多示威者走到月台,嘗試上車,又提醒其他人盡快上車,列車關門後,有人嘗試開車門。

港鐵15分鐘後又改為沙田站會開出列車,但乘客仍然擔心沒車坐,不斷催其他人上車,又用傘阻礙關門,職員要維持秩序。

