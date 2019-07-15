沙田週日爆激烈警民衝突 逾40人被捕（視頻）

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沙田市中心週日晚爆發激烈警民衝突，造成28人受傷，7人仍留醫，其中兩人嚴重，衝突中超過40人被捕。

警方週日晚驅散遊行後集結的示威者期間，雙方爆發衝突，追打場面更由街頭伸延至新城市廣場入面，至少28人在衝突中受傷，包括十名警員，有警員被咬斷一截手指，據了解，今早已完成接駁手術。

特首林鄭月娥探望受傷警員，她強烈譴責示威者暴力襲擊警員，形容他們是暴徒。

晚上近9時，一隊防暴警察由側門入去新城市廣場，有職員在場，隨即另一名職員到場，指示警察向一個方向行，在場人士指罵。

警察去到窄巷，雙方對峙，警察再從另一邊出來，再起哄，警察離開。有學生當時指車站封了不能離開。

商場另一角落，見到有數名警員，示威者人數眾多，爆發衝突，掉遮、包圍、跌倒，示威者用傘打，警員用警棍還擊，有人上衣被扯爛，走入人群。

從高位望，中庭多個位置，警民衝突一個接一個，有警員被示威者扯落地上，用腳踢他，其他示威者阻止，警員之後站起來，有警員捉撐傘的示威者，警員頭盔跌了，要先後退。

另一邊，有警員驅散示威者，反被包圍，有攝影師上前叫大家停手，部分警員退去近港鐵站有遮蓋的地方，警方之後去樓上驅散示威者。

警員扣留一名示威者，再次被其他人反包圍，要施放胡椒噴霧，加警棍驅趕示威者，有示威者被制服在地上，有警員拘捕他時，手指一截被咬斷。

港大學苑證實，被捕是港大畢業生，稱他被捕時被警方挖眼，有示威者額頭受傷，地面留有血跡，有人受傷需要急救。

在沙田大會堂外警察要不斷增援，有人持長槍，警棍去追捕，混戰轉到去車站大堂，有人要求放行，讓人坐港鐵離開，警方再次築起防線，跟在場議員理論。

同時間，港鐵宣布列車不停沙田站，很多示威者走到月台，嘗試上車，又提醒其他人盡快上車，列車關門後，有人嘗試開車門。

港鐵15分鐘後又改為沙田站會開出列車，但乘客仍然擔心沒車坐，不斷催其他人上車，又用傘阻礙關門，職員要維持秩序。

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