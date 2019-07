華裔漢涉廿多年前綁架女童 潛逃台灣多年返美被捕

【KTSF】

20多年前,一名被指在中半島Hillsborough市策劃綁架一名8歲華裔女童的華裔男子,上星期四被判罪名成立,案件將於8月判刑。

San Mateo縣地檢處表示,69歲的Kevin Lin經過兩星期的審訊後,上星期四被陪審團裁定罪名成立。

Lin被控在1995年12月11日,涉嫌綁架一名當年只有8歲的華裔女童,並向女童的父母索取80萬元的贖金。

有報導指,案中涉及3名綁匪,當年當綁匪得知女童的父母身處台灣後,便放棄綁架計劃,綁架女童12小時後,就將女童留在舊金山國際機場附近一間酒店外,警方隨後發現女童,當時她並無受傷。

當年被綁架的女童現以長大成人,她亦有在審訊中作供。

Lin被指案發後潛逃回到台灣,他一直在通緝名單上,直到2017年12月他回美時,在洛杉磯被捕。

案中另外一名疑犯已經於1997年落網及被定罪,目前還有一名疑犯仍然在逃,Lin的案件預計將於8月23日判刑。

