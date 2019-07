【KTSF】

一項最新研究發現,40歲前有高血壓或者高膽固醇的人,年老後心臟病發的風險較高。

科學家分析來自6個不同研究,有關36,000多人的數據,從參與研究的對象平均53歲時開始追蹤他們,查看誰人有心臟病發、中風,或者心臟衰竭。

在追蹤了當中一半人至少17年後,研究人員發現,在40歲前壞膽固醇LDL偏高的人,與年輕時LDL水平低的人相比,心臟病發風險高出超過6成。

40歲前已經高血壓的人,日後心臟衰竭的風險,會比沒有高血壓的人多37%。

研究人員希望公眾明白,越早改變生活習慣,做出健康選擇越好,因為等到中老年才改善飲食或者多運動,不一定能扭轉在成年期時造成的累積損害。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。