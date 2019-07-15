長榮航空推優惠機票 舊金山飛台北最低608元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

長榮空服員結束台灣歷來最長的航空業罷工行動，長榮為了回饋顧客，對飛台北的機票明顯打折，旅行社也突然忙得不可開交。

在南舊金山的美加旅遊，職員這兩天不停接電話，幾乎所有對機票的詢問，都和這個直飛台北的特價機票有關。

從現在到7月31日，購買從舊金山到台北的長榮機票，在一些熱門日期以外的含稅最低價格可達608元，出發日期可以到明年3月31日，這是長榮恢復航班服務之後，公司做出的回饋舉動。

美加旅遊老闆杜兆明說：”經過這段過程之後，他現在等於是要回饋我們這些好朋友、好客人和好的旅行社夥伴，回饋我們的僑胞，就推出這個特別的方案，這方案對我們來説是個很好的誘因，對客人來說也是一種福利。”

業者透露，一般票價在700多元，甚至可以到800元，現在最低價減到608元，平時一天開出20多張飛台北的長榮機票，這兩天多出十倍。

除了從舊金山出發的機票，其他美國城市出發的票價，例如洛杉磯、休斯敦、西雅圖也都有促銷票價，業者表示，這也正好配合許多人回台灣投票、過年等計劃，但是業者也提醒公衆，訂票前要確定飛行日期。

杜兆明說：”不能太衝動，首先這個票有罰款，如果更改回程日期，一旦更改就有一定數量的罰金，大概是200元，有人問要更改出發日期會怎樣，那更不得了，那張票就作廢了，要重新定。”

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