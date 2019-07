長榮航空推優惠機票 舊金山飛台北最低608元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

長榮空服員結束台灣歷來最長的航空業罷工行動,長榮為了回饋顧客,對飛台北的機票明顯打折,旅行社也突然忙得不可開交。

在南舊金山的美加旅遊,職員這兩天不停接電話,幾乎所有對機票的詢問,都和這個直飛台北的特價機票有關。

從現在到7月31日,購買從舊金山到台北的長榮機票,在一些熱門日期以外的含稅最低價格可達608元,出發日期可以到明年3月31日,這是長榮恢復航班服務之後,公司做出的回饋舉動。

美加旅遊老闆杜兆明說:”經過這段過程之後,他現在等於是要回饋我們這些好朋友、好客人和好的旅行社夥伴,回饋我們的僑胞,就推出這個特別的方案,這方案對我們來説是個很好的誘因,對客人來說也是一種福利。”

業者透露,一般票價在700多元,甚至可以到800元,現在最低價減到608元,平時一天開出20多張飛台北的長榮機票,這兩天多出十倍。

除了從舊金山出發的機票,其他美國城市出發的票價,例如洛杉磯、休斯敦、西雅圖也都有促銷票價,業者表示,這也正好配合許多人回台灣投票、過年等計劃,但是業者也提醒公衆,訂票前要確定飛行日期。

杜兆明說:”不能太衝動,首先這個票有罰款,如果更改回程日期,一旦更改就有一定數量的罰金,大概是200元,有人問要更改出發日期會怎樣,那更不得了,那張票就作廢了,要重新定。”

