香港行政長官林鄭月娥和保安局局長李家超,到大埔那打素醫院探望沙田衝突中受傷警員,林鄭月娥形容襲擊警察的人是暴徒,會支持警隊追究到底。被問到是否曾就事件向中央請辭,她重申有承擔繼續任期,又強調修例工作已停止,引發抗爭的事已經不存在。

林鄭月娥和李家超下午2時多到大埔那打素醫院骨科,探望星期日沙田衝突中受傷的警員,李家超就指警員的傷勢,顯示暴力升級越來越嚴重,而且越來越有組織。

英國《金融時報》早前引述消息,指林鄭月娥曾向中央請辭,但不獲接納,林鄭月娥重申自己有承擔,會完成任內工作。

再次被問到為何不成立獨立調查委員會,避免警隊成為磨心,林鄭月娥指已經回答,不會再回應,重申警方執法時有專業操守及指引,如果大家認為有不合理的行為,可以向監警會投訴。

