東灣甜甜圈店票選為灣區最棒 店主是華裔夫婦（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一個灣區最棒甜甜圈店的票選活動，結果東灣Hayward的World’s Fare甜甜圈店獲得最高票，店主是一對華裔夫婦，他們的甜甜圈有甚麼獨特之處？

上午11點早已過了買甜甜圈的巔峰時間，不過World’s Fare甜甜圈的人流一直沒停過，老闆娘忙得不可開交，幾乎沒有休息的時刻。

日前The Mercury News舉辦票選灣區最棒甜甜圈活動，World’s Fare獲得14,000多票，比第二名位於Santa Clara的Stan’s甜甜圈店還多出兩千票。

World’s Fare甜甜圈老闆娘周愛珠（Kelly Yam）：”我沒有提名自己，是一些客人提名我們，在我知道以前，他們已經送出很多甜甜圈，結果我們獲得最多票。”

World’s Fare的甜甜圈，看起來跟一般甜甜圈店沒甚麼不同，口味選擇也大同小異，究竟他獲得最高票的原因是甚麼？

客人Aledra說：”他們對待客人就像對待家人一樣，我們孩子還小的時候，都給他們免費的小甜甜圈，總是非常熱情，店裡都高朋滿座，老闆娘還會說西班牙話，真是太棒了，她就是社區的一分子。”

周愛珠跟先生30多年前頂下了這間店，清晨兩點起床，4點來到店裡，晚上7點結束營業。

周愛珠說：”很多人來自不同城市，來Hayward工作，所以我為他們提早開店，開到晚上，因為有很多附近的人下午來，他們沒地方可去，來這裡玩樂透刮刮樂彩券，跟朋友聊天。”

這麼打拼的精神跟周愛珠移民背景有關，她母親帶她離開赤柬政權，來到美國，沒錢上學就只能打工生活。

周愛珠說：”戰爭結束後，我母親帶我們離開柬埔寨，為了孩子更好的生活來到這裡，但在這之前，我們經歷很多苦難，去過很多難民營，像是泰國菲律賓。”

Donut店平常生意就很好，但是票選為灣區最棒的Donut之後，有許多新客人慕名而來。

張先生說：”坦白說，我不是特別喜歡甜甜圈，但是還是覺得值得來試一下。”

根據票選結果，該店的糖霜甜甜圈

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