東灣甜甜圈店票選為灣區最棒 店主是華裔夫婦（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一個灣區最棒甜甜圈店的票選活動,結果東灣Hayward的World’s Fare甜甜圈店獲得最高票,店主是一對華裔夫婦,他們的甜甜圈有甚麼獨特之處?

上午11點早已過了買甜甜圈的巔峰時間,不過World’s Fare甜甜圈的人流一直沒停過,老闆娘忙得不可開交,幾乎沒有休息的時刻。

日前The Mercury News舉辦票選灣區最棒甜甜圈活動,World’s Fare獲得14,000多票,比第二名位於Santa Clara的Stan’s甜甜圈店還多出兩千票。

World’s Fare甜甜圈老闆娘周愛珠(Kelly Yam):”我沒有提名自己,是一些客人提名我們,在我知道以前,他們已經送出很多甜甜圈,結果我們獲得最多票。”

World’s Fare的甜甜圈,看起來跟一般甜甜圈店沒甚麼不同,口味選擇也大同小異,究竟他獲得最高票的原因是甚麼?

客人Aledra說:”他們對待客人就像對待家人一樣,我們孩子還小的時候,都給他們免費的小甜甜圈,總是非常熱情,店裡都高朋滿座,老闆娘還會說西班牙話,真是太棒了,她就是社區的一分子。”

周愛珠跟先生30多年前頂下了這間店,清晨兩點起床,4點來到店裡,晚上7點結束營業。

周愛珠說:”很多人來自不同城市,來Hayward工作,所以我為他們提早開店,開到晚上,因為有很多附近的人下午來,他們沒地方可去,來這裡玩樂透刮刮樂彩券,跟朋友聊天。”

這麼打拼的精神跟周愛珠移民背景有關,她母親帶她離開赤柬政權,來到美國,沒錢上學就只能打工生活。

周愛珠說:”戰爭結束後,我母親帶我們離開柬埔寨,為了孩子更好的生活來到這裡,但在這之前,我們經歷很多苦難,去過很多難民營,像是泰國菲律賓。”

Donut店平常生意就很好,但是票選為灣區最棒的Donut之後,有許多新客人慕名而來。

張先生說:”坦白說,我不是特別喜歡甜甜圈,但是還是覺得值得來試一下。”

根據票選結果,該店的糖霜甜甜圈

最受歡迎

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。