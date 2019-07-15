Amazon年度速銷活動Prime Day週一登場

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網購龍頭Amazon為Prime會員舉辦的年度購物盛事Prime Day星期一登場，一連兩天有哪些好折扣。

今年的Prime Day折扣，很大一部分是Amazon自家產品，包括智能音箱Amazon Echo半價、電視機頂盒Amazon Fire TV Cube折價60元。

Amazon的訂購服務，包括音樂、電子書、有聲書等的月費也有折扣。

此外，Prime會員直到星期二16號，在Whole Foods超市消費滿10元，就可以拿到10元回饋，可在Prime Day活動期間用於Amazon網購。

而女性服飾方面有半價品，家居及家電也都有折扣，包括Sony Smart TV五折。

Prime Day特賣活動星期一開始，一連兩天48小時，這項促銷活動行之有年，是Amazon公司在夏天購物低潮期，試圖刺激消費的特賣活動。

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