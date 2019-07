Amazon年度速銷活動Prime Day週一登場

【KTSF】

網購龍頭Amazon為Prime會員舉辦的年度購物盛事Prime Day星期一登場,一連兩天有哪些好折扣。

今年的Prime Day折扣,很大一部分是Amazon自家產品,包括智能音箱Amazon Echo半價、電視機頂盒Amazon Fire TV Cube折價60元。

Amazon的訂購服務,包括音樂、電子書、有聲書等的月費也有折扣。

此外,Prime會員直到星期二16號,在Whole Foods超市消費滿10元,就可以拿到10元回饋,可在Prime Day活動期間用於Amazon網購。

而女性服飾方面有半價品,家居及家電也都有折扣,包括Sony Smart TV五折。

Prime Day特賣活動星期一開始,一連兩天48小時,這項促銷活動行之有年,是Amazon公司在夏天購物低潮期,試圖刺激消費的特賣活動。

