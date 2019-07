影評：《獅子王》以特效製造出可論美紀錄片的電影

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

迪斯尼公司近幾年,不斷將受歡迎的動畫電影以真人版重拍,這次輪到《獅子王》。

非洲的一個草原,狒狒巫師把獅子王Mufasa 的兒子Simba 介紹給動物國度中的所有成員,唯一缺席的是獅子王的弟弟Scar。Scar 曾經挑戰哥哥的王位失敗,耿耿於懷,和鬣狗串謀計劃殺害Mufasa,嫁禍給Simba 從而促使侄兒離開國度。Simba 的童年知己Nala,在Scar 稱王之後離開國度,意外的和Simba 重逢。回到老家已經面目全非,兩頭青年獅子能否從Scar 手中,重新掌握對國都的控制。

1994年版本動畫片的成功,至今還是電影史上最賣座的動畫片。叫好叫座之外,甚至被百老匯改編成上演過一前場的歌舞劇。迪斯尼近兩年改編賣座動畫片為真人版電影,這部《The Lion King》當中,其實沒有真人演出。新版電影重點是用電腦特效全程拍攝,突出的一點就是電腦科技已經可以將動物和牠們的環境凝造得栩栩如生。看到動物之間的互動和看記錄片的鏡頭幾可亂真,令人贊嘆不已。

但是除此之外,電影並沒有什麽新意。已經看過25年前版本的觀衆,或許較難受感動。值得一提的是,對年輕觀衆來說,《獅子王》的故事其實給家長一個跟孩子探討死亡現實的機會,因而在美國電影史上遺留重大痕跡。

《獅子王 The Lion King》模糊了自然和虛擬的界線,縱然缺少新意但老少咸宜。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://movies.disney.com/the-lion-king-2019

Rating: 4 out of 5 stars

