移民搜捕行動料遍及美國十市 或有2千無證者被捕

【KTSF 張麗月報導】

根據《紐約時報》報導,移民及海關執法局(ICE)計劃本星期日開始,在最少十個大城市大舉搜捕數以千計的無證人士,當局已得到法庭下令,將這些人驅逐出境。

《紐約時報》報導,移民及海關執法局的人員,首先會在十個大城市搜捕最少2,000名無證人士,然後將他們遞解出境,也有可能擴大這個搜捕行動。

究竟這個行動是否真的實行?美國公民及移民服務署負責人表示,”搜捕行動絕對會發生”,ICE發言人就說,當局會優先拘捕和驅逐危害國家安全、損害公眾和邊境安全的無證人士。

特朗普總統一直都說要掃蕩非法移民,但由於民主黨人反對,特朗普政府於是將原訂上個月採取的行動一拖再拖,押後到現時才執行,看看兩黨是否可以共同找出一個方案來解決庇護政策,和堵塞南部邊界的漏洞。

上次押後搜捕行動的城市包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥和邁亞米。

搜捕無證人士的建議,其實在特朗普政府、國土安全部和ICE的內部都出現意見分歧,特別是對於如何拘留兒童和嬰兒的問題,都未有達成共識,但官員指出,當局設法不去拆散被扣押的家庭。

報導指出,驅逐無證人士,並不代表他們有犯罪,報導又指,如果整個家庭一起被捕,他們將被送往”家庭羈留中心”,如果這些中心爆滿,就可能被送去旅館,直至他們被遞解出境為止。

