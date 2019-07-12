移民搜捕行動料遍及美國十市 或有2千無證者被捕

【KTSF 張麗月報導】

根據《紐約時報》報導，移民及海關執法局（ICE）計劃本星期日開始，在最少十個大城市大舉搜捕數以千計的無證人士，當局已得到法庭下令，將這些人驅逐出境。

《紐約時報》報導，移民及海關執法局的人員，首先會在十個大城市搜捕最少2,000名無證人士，然後將他們遞解出境，也有可能擴大這個搜捕行動。

究竟這個行動是否真的實行？美國公民及移民服務署負責人表示，”搜捕行動絕對會發生”，ICE發言人就說，當局會優先拘捕和驅逐危害國家安全、損害公眾和邊境安全的無證人士。

特朗普總統一直都說要掃蕩非法移民，但由於民主黨人反對，特朗普政府於是將原訂上個月採取的行動一拖再拖，押後到現時才執行，看看兩黨是否可以共同找出一個方案來解決庇護政策，和堵塞南部邊界的漏洞。

上次押後搜捕行動的城市包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥和邁亞米。

搜捕無證人士的建議，其實在特朗普政府、國土安全部和ICE的內部都出現意見分歧，特別是對於如何拘留兒童和嬰兒的問題，都未有達成共識，但官員指出，當局設法不去拆散被扣押的家庭。

報導指出，驅逐無證人士，並不代表他們有犯罪，報導又指，如果整個家庭一起被捕，他們將被送往”家庭羈留中心”，如果這些中心爆滿，就可能被送去旅館，直至他們被遞解出境為止。

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