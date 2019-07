【i-CABLE】

加拿大航空一架由溫哥華前往澳洲悉尼的客機途中遇上強烈氣流,37人受傷,9人情況嚴重。

機艙內有氧氣罩跌了下來,至於提醒乘客扣安全帶的燈,並沒有亮著,有乘客指客機遇到氣流初期,他被嚇醒,之後客機再急墜,不少乘客不論有否扣上安全帶都被拋起,部份人頸部和背部受傷。

該架波音777客機當時載著284人,在駛經美國夏威夷後在36,000呎高空,突然遇上強烈氣流,要緊急降落檀香山的機場。

