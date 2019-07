特朗普指中國未按承諾採購美國農產品

【i-CABLE】

特朗普總統表示,中國並未有兌現購買美國農產品的承諾,白宮經濟顧問庫德洛期望中國盡快採購美國的農產品,認為是貿易談判的重要部份。

中美兩國元首上月底在日本大阪會面後,雙方同意暫停關稅升級,不過之前曾經說過,中國很快會進口更多美國農產品及食品的特朗普就在Twitter帖文,批評中國沒有遵守承諾向美國農民採購農產品,令美國失望,期望中方盡快兌現承諾。

庫德洛表示,美國沒向餘下3,000億美元中國貨徵稅,已顯示總統特朗普很慷慨,期望中國盡快採購美國產品和服務,是中美貿易談判的關鍵。

美國農業部數據顯示,中國上週採購接近128,000噸美國大豆,數量比對上一個星期大減接近八成,豬肉採購量只是76噸,明顯比6月時的10,400噸少。

中國商務部發言人高峰較早前表示,中美雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤的要求,在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商,但強調中方的核心關切,必須得到妥善解決。

