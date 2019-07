日本人氣拉麵店大勝軒落戶San Mateo市中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo市中心日式拉麵店林立,但日本人氣拉麵大勝軒全美首家分店,仍選擇在這裡落戶,本週六將試營運。

大勝軒的廚師們正在為試營運做最後的準備,食堂內最吸睛的就是整排的兩個碗疊在一起,這就是沾麵的由來,也就是一碗是湯,一碗是麵,放到湯裡面沾著吃。

在夏天的時候,據說當年大勝軒的員工沾著熱湯吃剩下的麵,被顧客看到,也想嘗試,沒想到大受歡迎,成了大勝軒的一道菜單,後來成了該店的招牌麵。

大勝軒San Mateo負責人Yoshihiro Sakagachi說:”他們吃午餐,有客人看道說也想來一碗,後來覺得很有潛力,就放入菜單。”

大勝軒拉麵店由山岸一雄於1961年所創造,Yoshihiro是大勝軒共同創辦人Masayasu Sakaguchi的孫子,他負責監督位於San Mateo市四街的分店。

早期San Mateo有很多日本移民在這裡當花農,有深厚的日本影響,這也是為什麼該市有很多日本餐館的原因。

Yoshihiro說:”氣氛很好,我看到很多日本餐館及花園,我們帶來純正日本料理,可以讓大家感到快樂舒適。”

根據老饕的經驗,冷麵較Q彈,而且因為湯與麵分離,吃到最後一口還能保持同樣的Q度。

Yoshihiro強調,味道絕對正宗:”我認為新鮮麵很重要,製麵機特地從日本運來,我們做有家鄉味道的新鮮麵。”

大勝軒拉麵試營運將在本週六及週日下午開始,只供應300碗麵,地點是47 E. Fourth Ave,下午5點開始供應,7月17日正式開幕。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。