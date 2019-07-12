日本人氣拉麵店大勝軒落戶San Mateo市中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo市中心日式拉麵店林立，但日本人氣拉麵大勝軒全美首家分店，仍選擇在這裡落戶，本週六將試營運。

大勝軒的廚師們正在為試營運做最後的準備，食堂內最吸睛的就是整排的兩個碗疊在一起，這就是沾麵的由來，也就是一碗是湯，一碗是麵，放到湯裡面沾著吃。

在夏天的時候，據說當年大勝軒的員工沾著熱湯吃剩下的麵，被顧客看到，也想嘗試，沒想到大受歡迎，成了大勝軒的一道菜單，後來成了該店的招牌麵。

大勝軒San Mateo負責人Yoshihiro Sakagachi說：”他們吃午餐，有客人看道說也想來一碗，後來覺得很有潛力，就放入菜單。”

大勝軒拉麵店由山岸一雄於1961年所創造，Yoshihiro是大勝軒共同創辦人Masayasu Sakaguchi的孫子，他負責監督位於San Mateo市四街的分店。

早期San Mateo有很多日本移民在這裡當花農，有深厚的日本影響，這也是為什麼該市有很多日本餐館的原因。

Yoshihiro說：”氣氛很好，我看到很多日本餐館及花園，我們帶來純正日本料理，可以讓大家感到快樂舒適。”

根據老饕的經驗，冷麵較Q彈，而且因為湯與麵分離，吃到最後一口還能保持同樣的Q度。

Yoshihiro強調，味道絕對正宗：”我認為新鮮麵很重要，製麵機特地從日本運來，我們做有家鄉味道的新鮮麵。”

大勝軒拉麵試營運將在本週六及週日下午開始，只供應300碗麵，地點是47 E. Fourth Ave，下午5點開始供應，7月17日正式開幕。

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