【KTSF 江良慧報導】

全國有超過一半的成年人有進食營養補充劑的習慣,不過有最新研究卻指出,大部分市面上買到的營養補充劑,其實對心臟健康沒有幫助。

益生菌、多種維他命、維他命C,這些最常見、最多人服用的營養補充劑,其實是否真正有效。

根據美國醫學協會叢刊,全美有52%的成年人有服用這些藥丸,但最新研究卻發現,這些補充劑內的大部分維他命和礦物質,不但對心臟健康沒有幫助,而且更可能增加中風風險。

唯一例外是魚油中的亞米加三脂肪酸,可以減低心臟病發和冠心病的風險,除此之外,幾乎所有其他的對死亡率沒有重大影響。

研究指出,其實要改善心臟健康,稍微改變日常飲食更有效,例如是高血壓患者轉成低鹽飲食,或可以減低死亡的風險。

