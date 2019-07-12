舊金山華埠安裝攝像鏡頭工程為何遲遲未完工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山華埠安裝攝像鏡頭的計劃，早在數年前已經開始推行，直到現在仍然未完工，究竟計劃的進展怎樣呢？

在華埠安裝攝錄機的計劃，早在幾年前已經開始，3星期前，等待終於露出曙光，有商戶透露，在一次包括警方、社區組織以及商戶等人的閉門會議中，市參事佩斯金的代表表示，工人即將在華埠安裝攝錄機。

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”3星期前，我記得跟我們說，他們接著下來的一個星期會安裝攝錄機，但到了現在，現在都未有人安裝，或者任何資料傳下來，其實我們都會問，因為這個對我們華埠來說，計劃已經批出一年，為什麼那麼久還未做呢？我們都想知道答案。”

佩斯金的辦公室表示，為了社區治安及行人道路安全，他們計劃在華埠Stockton街，由華盛頓街至Sacramento街一段，安裝大約20個攝錄機，這筆大約10萬元的撥款，早在兩年前已經批出。

市參事佩斯金立法助理甄錦浩（Calvin Yan）說：”其實我們都追了經濟及勞動力辦公室兩年了，都不知道為什麼要那麼多時間，原意是撥了錢給他們後，再找一個夥伴去安裝大約20個攝錄機。”

佩斯金的辦公室指出，他們剛剛得知市府已經決定與舊金山防罪資源中心合作安裝攝錄機，至於為什麼未有按時間表在兩星期前開工呢？

甄錦浩表示，是市府內部文件出了小問題，所有困難已經解決，亦有工人剛剛開始在華埠做拉線及接駁電源的工作。

在Stockton街，大家都知道有很多不同的帳篷，所以這些攝錄機都要找對的位置，有高有低，如果有什麼事發生，可以觸及每一個角度，所以都要跟很多市民及不同的業主都要談。

市府經濟及勞動力辦公室（OEWD）回覆本台查詢時指，他們在去年年初本來選定與中華總商會合作，但由於整個項目涉及不同的社區推廣工作，以及高科技的運用，商會最終在去年年底退出計劃，市府於是要重新找人合作。

OEWD指，現在所有變數已經塵埃落定，他們亦要求承建商在60天內要安裝完成。

佩斯金的辦公室指，這是一個試驗性計劃，如果這些攝錄機起到作用，不排除整條Stockton街甚至華埠都會安裝。

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