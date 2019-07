舊金山華埠安裝攝像鏡頭工程為何遲遲未完工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在舊金山華埠安裝攝像鏡頭的計劃,早在數年前已經開始推行,直到現在仍然未完工,究竟計劃的進展怎樣呢?

在華埠安裝攝錄機的計劃,早在幾年前已經開始,3星期前,等待終於露出曙光,有商戶透露,在一次包括警方、社區組織以及商戶等人的閉門會議中,市參事佩斯金的代表表示,工人即將在華埠安裝攝錄機。

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”3星期前,我記得跟我們說,他們接著下來的一個星期會安裝攝錄機,但到了現在,現在都未有人安裝,或者任何資料傳下來,其實我們都會問,因為這個對我們華埠來說,計劃已經批出一年,為什麼那麼久還未做呢?我們都想知道答案。”

佩斯金的辦公室表示,為了社區治安及行人道路安全,他們計劃在華埠Stockton街,由華盛頓街至Sacramento街一段,安裝大約20個攝錄機,這筆大約10萬元的撥款,早在兩年前已經批出。

市參事佩斯金立法助理甄錦浩(Calvin Yan)說:”其實我們都追了經濟及勞動力辦公室兩年了,都不知道為什麼要那麼多時間,原意是撥了錢給他們後,再找一個夥伴去安裝大約20個攝錄機。”

佩斯金的辦公室指出,他們剛剛得知市府已經決定與舊金山防罪資源中心合作安裝攝錄機,至於為什麼未有按時間表在兩星期前開工呢?

甄錦浩表示,是市府內部文件出了小問題,所有困難已經解決,亦有工人剛剛開始在華埠做拉線及接駁電源的工作。

在Stockton街,大家都知道有很多不同的帳篷,所以這些攝錄機都要找對的位置,有高有低,如果有什麼事發生,可以觸及每一個角度,所以都要跟很多市民及不同的業主都要談。

市府經濟及勞動力辦公室(OEWD)回覆本台查詢時指,他們在去年年初本來選定與中華總商會合作,但由於整個項目涉及不同的社區推廣工作,以及高科技的運用,商會最終在去年年底退出計劃,市府於是要重新找人合作。

OEWD指,現在所有變數已經塵埃落定,他們亦要求承建商在60天內要安裝完成。

佩斯金的辦公室指,這是一個試驗性計劃,如果這些攝錄機起到作用,不排除整條Stockton街甚至華埠都會安裝。

