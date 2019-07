【i-CABLE】

美國司法部起訴一名中國籍軟件工程師,涉嫌盜取芝加哥一間火車製造商的商業機密。

芝加哥聯邦法院在2017年起訴57歲、譯音姓姚的男子九項盜取商業機密罪名,若罪成最高判監十年。

週三曝光的起訴書,指他在2014年在芝加哥工作期間,下載超過3,000份有關火車操作系統的檔案,翌年到中國一間汽車技術供應商工作,並將所下載的商業機密檔案帶回中國。

