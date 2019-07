San Mateo一十字路口黃燈時間過短 近千張衝紅燈告票註銷

【KTSF】

中半島San Mateo市府宣布,將會結束用攝錄機拍攝駕駛人衝紅燈的交通執法計劃,另外,早前一個十字路口因為黃燈訊號有偏差而錯發的985張違例告票,將會全部被註銷。

San Mateo市府表示,市府評估該計劃的成效後,認為該計劃對提升馬路安全的作用有限,而且在執行上面臨不少困難。

另外,在Saratoga Drive夾Hillsdale大道安裝的一個交通燈,在早前工程施工期間,黃燈時間被調較至3.4秒,比加州法定的3.6秒少了0.2秒。

有鑑於此,在去年12月4日至今年5月20日發出的985張衝紅燈告票將會全部被註銷,市府將會通知受影響的駕駛人。

市府於5月發現黃燈時間出錯後,其實已立即停止拍攝衝紅燈的執法行劃,市府只是於週四作出正式公布,而市內其他十字路口發出的告票則仍然有效。

