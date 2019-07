【KTSF】

南灣一名男子涉嫌犯下多宗強姦及迷姦案,被法院裁定罪成,本週被判監近400年。

來自南灣Morgan Hill的49歲被告Damou Joseph Evans,是一名娛樂推廣員,他2016年因一宗性侵案而被捕,其後再有多名女性報警,指遭到Evans強姦或性侵。

聖荷西警方指Evans通常會向受害人下藥,再強姦她們。

今年2月,他被判19項性侵罪罪名成立,當中涉及6名受害者,本週三法庭作出判刑,Evans被判監禁390年。

由於被告在2000年,曾因為性侵犯兩名失去知覺的女性而被定罪,以及需要登記為性罪犯,因此他在2016年再犯案,法官需要根據加州三振出局的量刑法向他判處重刑。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。