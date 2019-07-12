華裔女子東太廣場停車場遇劫 失去許多重要證件（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣列治文市的東太廣場停車場發生搶劫案，一名華裔女子買菜後，返回車內時遭賊人強搶手袋，因而失去許多重要的證件。

張志凰女士表示，她在本週二晚上8時在東太廣場的大華99超市，買菜後將物品放在汽車內，並將手袋放在乘客前座，準備開車離開停車場時，車窗突然冒出一個身材高大壯碩的男子，不斷拿錘子砸她車窗。

她表示，賊人將車停泊在她的汽車的後面，前方又有其他車，令她無辦法直接開車逃離。

該名男子用了不夠一分鐘就砸碎玻璃，打開前座乘客車門，搶走她的物品之後開車逃走。

張女士表示，她的手袋沒有現金，但是裡面的重要證件，包括中國護照、銀行卡、美國綠卡、社區安全編號、回美證等。

她表示，由於翌日要見律師，所以才把證件裝放在一起，她表示原本打算8月回中國探親，但現在可能不成事，重新辦理又不知要多久。

張女士說：”被他搶的時候我就想，完了，我回不了中國，我好崩潰，這些人太瘋狂了。”

張女士和她丈夫上個月才從洛杉磯搬來東灣居住，很喜歡來東太廣場買菜吃飯，但是經過這件事之後不敢再來，對該區治安感到好失望。

張女士說：”在這裡面有很多我們需要的東西，生活日用品都需要來這買，這麼可怕誰還敢來，來到也不敢下車。”

她呼籲如果有人發現或撿到她的證件，請致電(213) 905-9056聯絡她，警方暫時未回應本案。

東太廣場停車場是汽車爆竊案黑點。

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