華裔女子東太廣場停車場遇劫 失去許多重要證件（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣列治文市的東太廣場停車場發生搶劫案,一名華裔女子買菜後,返回車內時遭賊人強搶手袋,因而失去許多重要的證件。

張志凰女士表示,她在本週二晚上8時在東太廣場的大華99超市,買菜後將物品放在汽車內,並將手袋放在乘客前座,準備開車離開停車場時,車窗突然冒出一個身材高大壯碩的男子,不斷拿錘子砸她車窗。

她表示,賊人將車停泊在她的汽車的後面,前方又有其他車,令她無辦法直接開車逃離。

該名男子用了不夠一分鐘就砸碎玻璃,打開前座乘客車門,搶走她的物品之後開車逃走。

張女士表示,她的手袋沒有現金,但是裡面的重要證件,包括中國護照、銀行卡、美國綠卡、社區安全編號、回美證等。

她表示,由於翌日要見律師,所以才把證件裝放在一起,她表示原本打算8月回中國探親,但現在可能不成事,重新辦理又不知要多久。

張女士說:”被他搶的時候我就想,完了,我回不了中國,我好崩潰,這些人太瘋狂了。”

張女士和她丈夫上個月才從洛杉磯搬來東灣居住,很喜歡來東太廣場買菜吃飯,但是經過這件事之後不敢再來,對該區治安感到好失望。

張女士說:”在這裡面有很多我們需要的東西,生活日用品都需要來這買,這麼可怕誰還敢來,來到也不敢下車。”

她呼籲如果有人發現或撿到她的證件,請致電(213) 905-9056聯絡她,警方暫時未回應本案。

東太廣場停車場是汽車爆竊案黑點。

