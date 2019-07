【KTSF】

舊金山華埠與北岸區交界週三發生一宗交通意外,一名老婦過馬路時被汽車撞傷。

警方資料顯示,週三大約中午時分,一名84歲的亞裔老婦,在Stockton街夾Columbus街附近過馬路時被一輛汽車撞倒,她在醫院留醫,沒有生命危險。

有目擊者向本台表示,事主是一名華裔婆婆,她當時從巴士落車後,懷疑並沒有利用附近的斑馬線過馬路,在馬路中間過馬路時,被駛過的汽車撞倒。

目擊者指,事主當時被汽車撞到飛起,當場不能動彈,事件中,警方沒有拘捕任何人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。