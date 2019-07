【KTSF】

加州州長紐森不滿州府石油及天然氣監管機構,今年簽發的石油開採許可證倍增,下令解雇該機構負責人,並要求調查一些部門主管被指有利益衝突的事。

紐森的幕僚長週四要求州府自然資源部長,解僱其屬下管理石油及天然氣監管機構的負責人Ken Harris。

有兩個監察團體,Consumer Watchdog以及FracTracker Allliance發表報告稱,2015年開始擔任該機構負責人的Harris,今年以來所簽發的水力壓裂法採油或天然氣的許可證,比去年同期多一倍,核發的油氣井許可證,也同比增長了35%。

而在頭5個月核發的2,365個許可證,當中45%是該機構一些部門主管擁有股票的公司,監察團體懷疑這些主管涉及利益衝突,因此要求州府徹查事件。

