美國勞工部長阿科斯塔(Alexander Acosta)被指”放生”充當淫媒的富翁後辭職。

美國總統特朗普與他一起在白宮見記者,特朗普讚阿科斯塔表現出色,尊重他的決定。

阿科斯塔被指在2008年擔任佛羅里達州聯邦檢察官期間,在處理愛潑斯坦充當淫媒案時,與愛潑斯坦簽署不合情理的秘密認罪協議。

