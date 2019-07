舊金山多個民權組織集會 反對移民局搜捕無證人士（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山有多個移民權益組織,在移民及海關執法局(ICE)位於舊金山的分部大樓發起集會抗議。

週四有多個族裔的移民權益組織到場,批評特朗普政府對無證人士的執法行動,拆散移民家庭,在移民社區製造恐慌,有要求執法局立即釋放在邊境扣留的無證兒童。

華人權益促進會馮弘美說:”我們覺得這是一個不人道,沒有透明性的移民執法指令。”

華人權益促進會呼籲華裔居民做好準備,一旦發現或遇上移民執法行動,就立即致電舊金山緊急聯絡熱線:(415)200-1548,或登入網址http://sfilen.org。

馮弘美說:”另外,每個移民家庭都應該準備一套緊急計劃文件,當真的遇上移民執法行動,讓社區非牟利法律機構或者親戚朋友知道。”

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf發聲明叫居民不需要慌張,不過做好準備,了解自己的權益並尋求協助,又重申奧克蘭是庇護城市,舊金山都是庇護城市。

主辦單位又指,如果本週末真的確認有進行移民執法行動,他們將會在當日下午在這裏同一地點,再次發動緊急集會。

