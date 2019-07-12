舊金山多個民權組織集會 反對移民局搜捕無證人士（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山有多個移民權益組織，在移民及海關執法局（ICE）位於舊金山的分部大樓發起集會抗議。

週四有多個族裔的移民權益組織到場，批評特朗普政府對無證人士的執法行動，拆散移民家庭，在移民社區製造恐慌，有要求執法局立即釋放在邊境扣留的無證兒童。

華人權益促進會馮弘美說：”我們覺得這是一個不人道，沒有透明性的移民執法指令。”

華人權益促進會呼籲華裔居民做好準備，一旦發現或遇上移民執法行動，就立即致電舊金山緊急聯絡熱線：(415)200-1548，或登入網址http://sfilen.org。

馮弘美說：”另外，每個移民家庭都應該準備一套緊急計劃文件，當真的遇上移民執法行動，讓社區非牟利法律機構或者親戚朋友知道。”

東灣奧克蘭（屋崙）市長Libby Schaaf發聲明叫居民不需要慌張，不過做好準備，了解自己的權益並尋求協助，又重申奧克蘭是庇護城市，舊金山都是庇護城市。

主辦單位又指，如果本週末真的確認有進行移民執法行動，他們將會在當日下午在這裏同一地點，再次發動緊急集會。

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