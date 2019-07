Facebook據報與FTC達和解 將就劍橋分析事件付50億罰款

【KTSF】

有關數據分析公司Cambridge Analytica,去年被爆出不當收集不當使用近9,000萬Facebook用戶數據,最新消息指出,聯邦貿易委員會(FTC)據報與Facebook達成和解協議,Facebook要就此支付罰款50億,是FTC有史以來判罰科技公司最大筆的罰款。

受僱於特朗普選舉工程的數據分析公司Cambridge Analytica”劍橋分析”,在去年3月被爆出不當收集不當使用近9,000萬Facebook用戶的數據後,FTC隨即對Facebook展開調查。

根據華盛頓郵報和華爾街日報週五的報導,委員會週五跟隨黨派路線,共和黨人3票贊成,民主黨人兩票反對,通過和解協議。

Facebook於4月時已經撥備30億用作有關調查的罰款,預計最終和解協議還會包括一些Facebook怎樣使用客戶資料的限制,有關協議還需要經聯邦司法部批准。

FTC和Facebook都不肯就報導發表評論。

