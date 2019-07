中國宣布制裁向台售武美國企業

【i-CABLE】

中方宣布制裁向台灣售武的美國企業,並向美方提出嚴正交涉,中國外長王毅敦促美國不要在涉台問題上玩火。

美國國務院日前批准對台售武計劃,北京指責美方嚴重違反國際法和國際關係基本準則,亦嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定,損害中國主權和國家安全,為了維護國家利益,中方將向參與今次對台售武的美國企業實施制裁,外交部的聲明中,未有列明制裁的美國企業名單。

這次公布,正值台灣的總統蔡英文過境美國之際,正在匈牙利訪問的王毅表明,堅決反對美台有任何官方接觸,已向美方提出嚴正交涉,並敦促對方明白涉台問題的嚴重性。

美國今次對台售武計劃總值22億美元,包括佔金額最大的108架M1A2艾布拉姆斯坦克,總值約20億美元,還有250枚肩托式刺針防空導彈、重型機槍、彈藥、裝甲車、重型運輸車等。

根據美國國防部聲明,這批武器主要會由美國通用動力陸地系統公司、美國豪士科集團及雷神公司設計及生產,預料合共涉及十多間軍工業集團。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。