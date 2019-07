【i-CABLE】

4名英國人在中國內地被捕,英國駐華大使館表示,4名英國公民在中國東部被捕,大使館沒有交代4人被捕原因,亦無回應是否與江蘇的外籍人士涉毒案有關。

江蘇徐州公安局週三宣佈破獲一宗涉嫌吸毒案,被捕的19人中,16名是外國人,他們都是”英孚教育中心”的教師及學生。

英孚教育對事件深表遺憾,稱正配合調查,但就拒絕透露被捕師生國籍資料。

