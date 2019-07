布里德等官員提醒民眾 如遇移民局搜捕要保護自己權益

【KTSF 梁秋玉報導】

對於有消息指,聯邦移民及海關執法局(ICE)計劃於本週末採取行動,掃蕩無證人士,舊金山市長布里德、加州眾議員邱信福,以及關注移民權益的組織提醒民眾,在面對ICE執法人員時,要懂得保護自己的權益。

州府及舊金山市府官員重申,加州和舊金山是庇護州及城市,會保護移民,不會配合聯邦移民及海關執法人員掃蕩無證人士的行動。

邱信福說:”我們在此聲明,我們與家人和社區站在一起,特朗普和有關部門要掃蕩我們家人,你們要對付他們,就必須要先我們這關。”

邱信福說,加州的今日都是靠大量移民,而未來發展仍需要大量移民,如果有人看到掃蕩無證人士的行動,便應舉報,以保護移民的安全。

舊金山市長布里德也表示,舊金山警方不會配合ICE的掃蕩行動,市府及社區移民權益組織會為有需要的人提供法律援助。

布里德說:”不管來美是非法或合法,如果你被逮捕,你有權利保持沉默,你有權利找律師,記住移民官員一般要有法庭手令,才能進入你家,我們的公民及移民辦公室可幫你聯繫你要的法律服務。”

舊金山市府及社區組織也公開法律援助熱線及網站,協助有需要的移民。

需要求助的移民可上網,或致電市府援助熱線,電話:(415) 581-2360,或致電311要求移民法律援助,舊金山緊急聯絡熱線:(415) 200-1548。

