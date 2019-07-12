布里德等官員提醒民眾 如遇移民局搜捕要保護自己權益

【KTSF 梁秋玉報導】

對於有消息指，聯邦移民及海關執法局（ICE）計劃於本週末採取行動，掃蕩無證人士，舊金山市長布里德、加州眾議員邱信福，以及關注移民權益的組織提醒民眾，在面對ICE執法人員時，要懂得保護自己的權益。

州府及舊金山市府官員重申，加州和舊金山是庇護州及城市，會保護移民，不會配合聯邦移民及海關執法人員掃蕩無證人士的行動。

邱信福說：”我們在此聲明，我們與家人和社區站在一起，特朗普和有關部門要掃蕩我們家人，你們要對付他們，就必須要先我們這關。”

邱信福說，加州的今日都是靠大量移民，而未來發展仍需要大量移民，如果有人看到掃蕩無證人士的行動，便應舉報，以保護移民的安全。

舊金山市長布里德也表示，舊金山警方不會配合ICE的掃蕩行動，市府及社區移民權益組織會為有需要的人提供法律援助。

布里德說：”不管來美是非法或合法，如果你被逮捕，你有權利保持沉默，你有權利找律師，記住移民官員一般要有法庭手令，才能進入你家，我們的公民及移民辦公室可幫你聯繫你要的法律服務。”

舊金山市府及社區組織也公開法律援助熱線及網站，協助有需要的移民。

需要求助的移民可上網，或致電市府援助熱線，電話：(415) 581-2360，或致電311要求移民法律援助，舊金山緊急聯絡熱線：(415) 200-1548。

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