【KTSF 江良慧報導】

熱帶風暴Barry預計會在週六吹襲路易斯安納州新奧爾良,為當地帶來連場暴雨,當地人都嚴陣以待。

路易斯安納州官員告誡居民,不要對Barry掉以輕心,熱帶風暴Barry的威力逐漸顯現,墨西哥灣沿岸大風大雨,預計Barry週六登陸時,已經增強至一級颶風,有可能帶來連場暴雨和在廣泛地區帶來水浸。

當地有居民已疏散離開,但在新奧爾良附近社區,大部分人都會留在安全地方,所以他們都爭相準備沙包,準備應急用品。

與此同時,當局就監察密西西比河水位,預計週六會暴漲至最高19尺,比防洪線只低一尺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。