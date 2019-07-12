Alameda市新可負擔長者公寓動土 近半留給無家可歸軍人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Alameda市有一棟新的可負擔長者公寓，週四舉行動土儀式，預計明年7月完工，將提供60個公寓單位，當中28個單位將專門提供給無家可歸的軍人申請。

Alameda市府官員與合作機構Eden Housing及Alameda Point Partners，週四在新房屋項目的地點，原Alameda海軍航空站舉行動土儀式，這也是該海軍航空戰站空置20多年來，開發的第一個住宅項目。

Alameda市長Marilyn Ezzy Ashcraft說：”這是我們首個住宅項目，有60個長者人可負擔出租單位，該項目也是Alameda Point合作機構邁出的第一步，要提供他們4分之1房屋給極低、低及中等收入的個人及家庭。”

項目的名稱是Alameda Point長者公寓，有48個一房單位，12個兩房單位，符合資格申請的人士必須62歲或以上的長者，年收入是Alameda縣中等收入的兩成至六成，而60個單位中有一半，專門提供給無家可歸的長者。

Ashcraft說：”在30個單位中，28個是給62歲以上的退伍軍人或其家人。”

這個長者公寓耗資3,600萬元，將採用最新的環保科技和原材料，例如安裝太陽能、熱水取暖設備、收集雨水的設施，以及電車充電站等，以此達到長久節能及永續目標，預計工程將於2020年7月完工。

想了解該項目及申請詳情，可上網查詢或致電Eden Housing機構，電話：(510) 582—1460。

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