Alameda市新可負擔長者公寓動土 近半留給無家可歸軍人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Alameda市有一棟新的可負擔長者公寓,週四舉行動土儀式,預計明年7月完工,將提供60個公寓單位,當中28個單位將專門提供給無家可歸的軍人申請。

Alameda市府官員與合作機構Eden Housing及Alameda Point Partners,週四在新房屋項目的地點,原Alameda海軍航空站舉行動土儀式,這也是該海軍航空戰站空置20多年來,開發的第一個住宅項目。

Alameda市長Marilyn Ezzy Ashcraft說:”這是我們首個住宅項目,有60個長者人可負擔出租單位,該項目也是Alameda Point合作機構邁出的第一步,要提供他們4分之1房屋給極低、低及中等收入的個人及家庭。”

項目的名稱是Alameda Point長者公寓,有48個一房單位,12個兩房單位,符合資格申請的人士必須62歲或以上的長者,年收入是Alameda縣中等收入的兩成至六成,而60個單位中有一半,專門提供給無家可歸的長者。

Ashcraft說:”在30個單位中,28個是給62歲以上的退伍軍人或其家人。”

這個長者公寓耗資3,600萬元,將採用最新的環保科技和原材料,例如安裝太陽能、熱水取暖設備、收集雨水的設施,以及電車充電站等,以此達到長久節能及永續目標,預計工程將於2020年7月完工。

想了解該項目及申請詳情,可上網查詢或致電Eden Housing機構,電話:(510) 582—1460。

版權所有,不得轉載。