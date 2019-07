【KTSF】

一項新的報告指出,對於首次置業的人來說,灣區是全國最糟的地方。

根據個人金融網站WalletHub的報告,在考慮生活費、產業犯罪率等25項因素,東灣柏克萊是全國300個城市當中,對首次想要買房子的人來說最糟的城市。

其他的灣區城市中,奧克蘭(屋崙)也排在第297,舊金山排第284,聖荷西排第259。

而灣區的舊金山、Sunnyvale和Santa Clara則是全國6個生活費最高的城市中的其中3個。

報告除了考慮房價和犯罪率之外,也包括地稅率、房價增值率、天氣和就業市場等。

