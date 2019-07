【KTSF】

佛羅里達州警局近日逮捕一名亞裔婦人,她涉嫌向他人店舖的雪糕吐痰、小便等。

66歲的佛羅里達州居民Jung Soon Wypcha,在當地一間雪糕店旁經營食品超市,和雪糕店共用洗手間。

警方指閉路電視拍攝到,她在上月中涉嫌多次污染雪糕店的產品,向雪糕店的容器吐痰、小便,及將挖過鼻孔的手伸進雪糕產品中。

為安全起見,雪糕店銷毀所有產品,並暫停營業數天,損失達2,000元。

雪糕店東主夫婦表示,他們被針對可能是跟泊車位糾紛有關,又或對方妒忌雪糕店生意好。

Wypcha將面臨兩項刑事重罪指控。

