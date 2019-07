舊金山訪谷區事隔9年再辦免費成人ESL英語班（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區事隔9年再開辦免費成人ESL英語班,7月底開班,目的是提升華裔居民英語水平,應用在日常生活當中。

訪谷區市參事華頌善表示,多得社區大力支持下,才可以在訪谷區重推闊別9年的ESL英語班。

華頌善說:”社區人士與我合作,他們很久以前已經一直告訴我,訪谷區必須重推ESL英語班,現時在舊金山多區都有辦英語班,不過有很多東南面的社區往往被忽視,所以我們和社區都很落力,聘請教師來訪谷區教英文,為了我們的華裔社區。”

訪谷區社區領袖陳美玲(Marlene Tran)有份力推英語班,她表示慶幸今年終於有足夠資金重推課程。

陳美玲說:”這間社區中心已有100年歷史,有很多需要,其中一項就是重推英語班。”

今次的英語班課程是由Felton家庭服務會提供,亞裔社區服務中心和Recology垃圾回收公司有份贊助。

主辦組織希望居民在完成課程後,能夠用英語對話、點餐買菜、描述事件和發問等。

課程由7月29日開始至10月18日,為期12個星期,逢星期一、三、五早上9至11時,在訪谷社區中心66 Raymond街進行,費用全免。

有興趣報名的人,可以致電(415)574-5935查詢。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。