舊金山訪谷區事隔9年再辦免費成人ESL英語班（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區事隔9年再開辦免費成人ESL英語班，7月底開班，目的是提升華裔居民英語水平，應用在日常生活當中。

訪谷區市參事華頌善表示，多得社區大力支持下，才可以在訪谷區重推闊別9年的ESL英語班。

華頌善說：”社區人士與我合作，他們很久以前已經一直告訴我，訪谷區必須重推ESL英語班，現時在舊金山多區都有辦英語班，不過有很多東南面的社區往往被忽視，所以我們和社區都很落力，聘請教師來訪谷區教英文，為了我們的華裔社區。”

訪谷區社區領袖陳美玲（Marlene Tran）有份力推英語班，她表示慶幸今年終於有足夠資金重推課程。

陳美玲說：”這間社區中心已有100年歷史，有很多需要，其中一項就是重推英語班。”

今次的英語班課程是由Felton家庭服務會提供，亞裔社區服務中心和Recology垃圾回收公司有份贊助。

主辦組織希望居民在完成課程後，能夠用英語對話、點餐買菜、描述事件和發問等。

課程由7月29日開始至10月18日，為期12個星期，逢星期一、三、五早上9至11時，在訪谷社區中心66 Raymond街進行，費用全免。

有興趣報名的人，可以致電(415)574-5935查詢。

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