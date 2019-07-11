消息指移民局本週末將有掃蕩行動 目標是接最後遞解令人士

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據來自特朗普政府官員及移民權益人士的消息，聯邦移民及海關執法局（ICE）預料於本週末在美國多市展開掃蕩行動，目標是非法居留美國的人士，這項行動原本於上月進行，但被特朗普臨時押後。

據政府消息人士說，這次行動是針對那些已接獲最後遞解令的人士，當中包括被法庭加快處理案件的無證家庭，現階段行動的細節仍有變更，也有可能再延期進行，而移民權益團體已開始廣傳消息，並提供熱線電話和移民權益的培訓，協助有需要的人士。

移民局自2003年以來已定期進行這類掃蕩，通常有數百人被捕，目標人物通常是曾犯下刑事罪行的人士，無證家庭通常並非掃蕩的目標，但並非史無前例，奧巴馬與特朗普政府都曾有針對無證家庭的掃蕩行動。

特朗普上月在社交媒體Twitter高調宣布，移民局快將有掃蕩行動，展開遞解數百萬非法居留美國人士的任務，但特朗普與聯邦眾議院議長普洛西通電話後，突然取消該次行動，另外，由於行動的風聲洩漏，當局也擔心ICE人員的安全。

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