消息指移民局本週末將有掃蕩行動 目標是接最後遞解令人士

據來自特朗普政府官員及移民權益人士的消息,聯邦移民及海關執法局(ICE)預料於本週末在美國多市展開掃蕩行動,目標是非法居留美國的人士,這項行動原本於上月進行,但被特朗普臨時押後。

據政府消息人士說,這次行動是針對那些已接獲最後遞解令的人士,當中包括被法庭加快處理案件的無證家庭,現階段行動的細節仍有變更,也有可能再延期進行,而移民權益團體已開始廣傳消息,並提供熱線電話和移民權益的培訓,協助有需要的人士。

移民局自2003年以來已定期進行這類掃蕩,通常有數百人被捕,目標人物通常是曾犯下刑事罪行的人士,無證家庭通常並非掃蕩的目標,但並非史無前例,奧巴馬與特朗普政府都曾有針對無證家庭的掃蕩行動。

特朗普上月在社交媒體Twitter高調宣布,移民局快將有掃蕩行動,展開遞解數百萬非法居留美國人士的任務,但特朗普與聯邦眾議院議長普洛西通電話後,突然取消該次行動,另外,由於行動的風聲洩漏,當局也擔心ICE人員的安全。

