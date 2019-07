蔡英文出訪加勒比海國家將過境美國 或與國會議員會面

【i-CABLE】

台灣的蔡英文總統週四出訪加勒比海4個邦交國,去程及回程都會過境美國,據報蔡英文過境紐約期間,可能會與美國國會議員會面。

蔡英文中午抵達台北桃園機場,展開外訪行程,她表示帶領台灣走出去是總統最重要的任務,她會把握這次出訪機會,與國際社會共享自由開放的價值,堅定守護民主制度。

為期12天的外訪行程,蔡英文會先在美國紐約過境兩日,有傳會到哥倫比亞大學發表演說,及與美國國會參議院外交委員會、亞太小組主席及部份議員會面,之後會展開加勒比海四個邦交國的訪問。

首站是海地,下週六回程時會過境美國丹佛,停留兩晚,期間與隨行媒體茶敘,說明此行成果。

當局解釋蔡英文在美國過境的行程相對低調,是因為她不希望為國際上的朋友造成困擾。

蔡英文3月出訪太平洋邦交國時,亦曾過境美國夏威夷,當時北京當局提出堅決反對,敦促美方恪守一個中國原則。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。