首都華盛頓的”緊急安全基金”宣告破產,因為多得特朗普總統在國慶日盛大舉辦慶祝活動有關,估計當天花費起碼540萬元。

特朗普在今年國慶日,在首都華盛頓大事舉辦”向美國致敬”活動,除了有軍機飛行表演之外,還有坦克車展示和煙花匯演等,這些花費全部由納稅人埋單,估計涉及的總額最少540萬元。

其中大約一半款項由國家公園服務署支付,至少120萬元由國防部負責,其餘170萬元就由首都DC地區支出。

DC市長致信給特朗普指出,這些龐大開支已導致首都的緊急安全基金破產,因此要求撥更多款入這個基金,來應付將來的緊急開支。

