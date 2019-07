特朗普宣布放棄在人口普查加入公民問題

【KTSF】

特朗普總統週四在白宮表示,已放棄在明年進行的人口普查中,加入受訪者是否公民的問題,他轉而會指示聯邦機構,根據政府現有的數據,搜集相關的資料。

特朗普週四在白宮玫瑰園召開記者會,他說調查公民和非公民在美國人口中的比例是非常重要,他說放棄加入公民問題這項決定,並非代表他作出退讓。

聯邦最高法院稍早在裁決中,阻撓特朗普在人口普查中加入公民問題,而當局亦已開始印製人口普查問卷,當中並無是否公民的問題。

上週,特朗普曾聲言,他正在慎重研究是否頒發行政命令,迫使問卷加入公民問題,但此舉必定會引發連場法律訴訟。

至週四,他說仍會簽發行政命令,但目的是要指示聯邦機構把人口數據轉交商務部。

But he said Thursday that he would instead be signing an executive order directing agencies to turn records over to the Department of Commerce.

“We’re aiming to count everyone,” he said.