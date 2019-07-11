舊金山國際機場與網的公司協商緩解交通擁堵辦法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

自從舊金山國際機場改變網的乘客上下車地點，造成機場附近交通大塞車，週二地方官員跟機場及網的公司會面，提出解決方法。

深夜12點多，舊金山國際機場的國內班機，出境及入境的路邊幾乎沒有車輛，不過在往5樓停車場的車道卻是大排長龍，這些都是網的司機排隊，要上5樓停車場接客人。

在中午11點左右，位於Millbrae Ave及Old Bayshore Highway的交叉口，已經出現塞車的景象，這些都是網的司機要前往機場接客。

Millbrae市長李偉忠（Wayne Lee）說：”交通確實比以前更糟糕，我注意到不尋常的地方，交通已經阻塞到Millbrae Ave，有一天晚上我回家，我甚至無法左轉下公路，因為有人擋住十字路口。”

為了解決網的叫車服務對舊金山國際機場附近交通帶來的影響，週二Millbrae和Burlingame市長跟機場官員及網的公司的代表舉行會議，希望能商討對策，解決問題。

李偉忠表示，影響到Millbrae的原因，主要是網的司機在Millbrae的停車場等著客人叫車，儘管機場增設了San Bruno停車場，但是一旦客滿，交通還是會回流到Millbrae，他建議對網的公司徵收”影響費” 。

李偉忠說：”我們考慮徵收影響費，因為需要額外的人事來處理交通阻塞，基本上就是徵收影響費，因為影響到我們的社區，增加支出。”

李偉忠擔心，Millbrae的居民數量不斷上升，交通很不樂觀。

李偉忠說：”我們也在看居民人數的擴增，蓋更多房子及辦公樓，交通會更擁擠。”

短期的方案包括禁止在Millbrae Ave和Old Bayshore Highway交匯處迴轉，Millbrae將調整交叉路口的信號時間以加速車流，長遠方向則是市政府工作人員建議機場考慮在South McDonnell Road增加車道，與Uber、Lyft討論軟件升級，以控制在任何特定時間到達機場的網的數量。

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