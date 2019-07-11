童黨進入舊金山華埠搞事 商戶之間如何自救（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

踏入暑徦後，不少舊金山華埠的商戶投訴，越來越多童黨在華埠鬧事，有人搶劫，亦有人騷擾商戶，週二下午，兩名男子懷疑逃避警方調查的時候，最終在華埠釀成車禍。

這一段是由華埠商戶余泳深提供的片段，兩輛汽車在Stockton街夾Broadway街相撞。

余泳深說：”嚇一跳，自己都震一震，我未聽過那麼大聲，撞得很厲害，很幸運沒有人受傷，無事，但場面很大，我想起碼超過20、30個警員走來走去。”

中央警局的警員向本台表示，週二下午近5時，警員在漁人碼頭發現一輛可疑汽車，查證車牌號碼後，發現汽車與一宗案件有關，正被通緝，警員於是嘗試截停汽車，不過汽車的司機隨即逃走，並企圖撞向警員，往華埠的方向使去。

警方強調，在搜尋可疑車輛的過程中，警員並沒有從後追截，只是車輛到這個路口時自己撞車。

余泳深說：”車上兩個非洲裔就下車，一個走向市中心的方向，一個走向Kearny街的方向，另外的警員很快就到了。”

另一段由華埠商戶提供的片段所見，多名警員在Jackson街成功拘捕了一名懷疑涉案的非洲裔男子，警方指，可疑車輛上的兩個人已被捕，都是年輕的非洲裔男子，其中一人懷疑與多宗汽車盜竊案有關。

有商戶指，近來華埠被很多童黨騷擾，有商戶被搶劫，亦有人進入店舖搞事，他們更特別喜歡”光顧”一些賣玉器的店舖。

有華埠玉器店東主說：”一個會問你這裡的價錢多少，另一個就去看看有沒有機會偷東西，暑假這段時間，就比較經常來，因為他們有空。”

華埠商戶東主邵旗謙（Ed Siu）：”他們進入商戶盜竊，已經不用再講，隨手盜竊，甚至有人搗亂，有商戶正式投訴時，他們甚至吐口水，或者做一些很難看的事。”

商戶之間一直有一個微信平台，一發現童黨或任何可疑人士，他們會拍照上存到群組，或者留言互相提醒。

邵旗謙表示，他就負責將這些資料傳給警方，有幾次警方亦迅速趕到解決事件。

警方指出，他們沒有數據顯示童黨滋擾華埠成為一個趨勢，但他們承認，涉及未成年人士的罪案近日的確有增加，警方除了有華埠巡警外，亦有不少便衣警員維持治安，呼籲市民遇到罪案，第一時間報警求助。

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