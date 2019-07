童黨進入舊金山華埠搞事 商戶之間如何自救（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

踏入暑徦後,不少舊金山華埠的商戶投訴,越來越多童黨在華埠鬧事,有人搶劫,亦有人騷擾商戶,週二下午,兩名男子懷疑逃避警方調查的時候,最終在華埠釀成車禍。

這一段是由華埠商戶余泳深提供的片段,兩輛汽車在Stockton街夾Broadway街相撞。

余泳深說:”嚇一跳,自己都震一震,我未聽過那麼大聲,撞得很厲害,很幸運沒有人受傷,無事,但場面很大,我想起碼超過20、30個警員走來走去。”

中央警局的警員向本台表示,週二下午近5時,警員在漁人碼頭發現一輛可疑汽車,查證車牌號碼後,發現汽車與一宗案件有關,正被通緝,警員於是嘗試截停汽車,不過汽車的司機隨即逃走,並企圖撞向警員,往華埠的方向使去。

警方強調,在搜尋可疑車輛的過程中,警員並沒有從後追截,只是車輛到這個路口時自己撞車。

余泳深說:”車上兩個非洲裔就下車,一個走向市中心的方向,一個走向Kearny街的方向,另外的警員很快就到了。”

另一段由華埠商戶提供的片段所見,多名警員在Jackson街成功拘捕了一名懷疑涉案的非洲裔男子,警方指,可疑車輛上的兩個人已被捕,都是年輕的非洲裔男子,其中一人懷疑與多宗汽車盜竊案有關。

有商戶指,近來華埠被很多童黨騷擾,有商戶被搶劫,亦有人進入店舖搞事,他們更特別喜歡”光顧”一些賣玉器的店舖。

有華埠玉器店東主說:”一個會問你這裡的價錢多少,另一個就去看看有沒有機會偷東西,暑假這段時間,就比較經常來,因為他們有空。”

華埠商戶東主邵旗謙(Ed Siu):”他們進入商戶盜竊,已經不用再講,隨手盜竊,甚至有人搗亂,有商戶正式投訴時,他們甚至吐口水,或者做一些很難看的事。”

商戶之間一直有一個微信平台,一發現童黨或任何可疑人士,他們會拍照上存到群組,或者留言互相提醒。

邵旗謙表示,他就負責將這些資料傳給警方,有幾次警方亦迅速趕到解決事件。

警方指出,他們沒有數據顯示童黨滋擾華埠成為一個趨勢,但他們承認,涉及未成年人士的罪案近日的確有增加,警方除了有華埠巡警外,亦有不少便衣警員維持治安,呼籲市民遇到罪案,第一時間報警求助。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。